Nkunku, una doppietta per tenersi stretto il Milan

vedi letture

Christopher Nkunku è tornato finalmente a gonfiare un palloncino anche in una gara di campionato, cosa che non succedeva da ben 306 giorni (in Premier League con la maglia del Chelsea contro il Southampton). Ieri contro l'Hellas Verona, il francese non ha solo segnato le sue prime reti in Serie A, ma è tornato a siglare una doppietta dopo oltre un anno (l'ultima prima di quella ai veneti risaliva al 7 novembre 2024 in Conference League sempre con la maglia del Chelsea).

LA SVOLTA? - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Massimiliano Allegri e i tifosi del Milan aspettavano da troppo tempo la sua prima rete in campionato. I suoi primi mesi in rossonero sono stati un vero e proprio mistero, tanto che qualcuno aveva anche già messo in dubbio la sua permanenza a Milanello a gennaio. La speranza è che la doppietta di ieri possa far svoltare per davvero la sua stagione. E' senza dubbio curioso, tra l'altro, che le sue prime gioie in Serie A siano arrivate proprio quando in tribuna c'era Niclas Fullkrug, primo innesto del mercato invernale del Milan che è stato preso anche per "colpa" delle difficoltà realizzative dell'ex Chelsea.

TUTTI CON NKUNKU - Quello che è successo in occasione del rigore è la testimonianza di quanto il gruppo rossonero sia davvero unito e compatto: tutti sapevano infatti quanto il fatto di essere ancora a secco in campionato stesse facendo male a Nkunku e così è nata la scelta di far calciare a lui il penalty. "Meritava il gol. Lavora duro in allenamento, ma quando gli attaccanti non segnano non sono felici. Speriamo che ora abbia tanta fiducia, perché sappiamo che giocatore di livello è. Siamo qui per aiutarlo e siamo feliciper lui" ha spiegato poi nel post-partita Luka Modric.