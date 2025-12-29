Pagelle Gazzetta: nessuna insufficienza, Nkunku, Modric e Pulisic i migliori

Nella pagella odierne della Gazzetta della Sport, non ci sono voti insufficienti nelle file del Milan che ieri ha battuto 3-0 a San Siro l'Hellas Verona. Sono i tre i giocatori rossoneri che hanno preso il voto più alto: si tratta di Nkunku, Pulisic e Modric, i quali si sono meritati un bel 7. Mezzo voto in meno, ma prestazione comunque molto positiva, invece per Pavlovic, Loftus-Cheek, Rabiot e Bartesaghi. Sufficienza pena (6), infine, per tutti gli altri: Maignan, Tomori, De Winter, Saelemaekers, Ricci, Jashari e Fofana.

Questo il tabellino di Milan-Hellas Verona, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A.

MILAN-HELLAS VERONA 3-0

Marcatori: 45’+1 Pulisic, 48’ e 53’ Nkunku.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 86’ Odogu), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 76’ Athekame), Loftus-Cheek (dal 71’ Fofana), Modrić (dal 71’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic (dal 76’ Ricci). A disp.: Terracciano, Torriani, Estupiñan, Castiello. All.: Allegri.

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (dal 75’ Serdar), Niasse, Al Musrati (dal 85’ Harroui), Bernède, Bradarić (dal 65’ Valentini); Giovane (dal 46’ Sarr); Mosquera (dal 46’ Orban). A disp.: Perilli, Toniolo; Ebosse, Fallou; Gagliardini, Kastanos, Slotsager, Yellu; Ajayi. All.: Zanetti (squalificato, in panchina Bertolini).

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: 43’ Al Musrati

Recupero: 2’ 1T, 3’ 2T.