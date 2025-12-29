Repubblica: "È un Milan da vertigini. Allegri ha Nkunku in più"

vedi letture

L'edizione odierna di Repubblica titola così stamattina: "È un Milan da vertigini. Allegri ha Nkunku in più". Con il successo di ieri sull'Hellas Verona, arrivato grazie alla rete di Pulisic e alla doppietta di Nkunku, i rossoneri hanno mantenuto il secondo posto in classifica a -1 dall'Inter capolista e con un punto di vantaggio sul Napoli che è terzo. Il grande protagonista della giornata è stato certamente l'attaccante francese che si è finalmente sbloccato in Serie A. Nel post-partita, Max Allegri ha commentato così la doppietta di Nkunku: "Christopher è un rigorista e un ragazzo sensibile, soffriva la situazione. Il suo secondo gol è da attaccante vero".

La classifica aggiornata della Serie A

1. Inter 36 (16 partite giocate)

2. Milan 35 (16)

3. Napoli 34 (16)

4. Juventus 32 (17)

5. Roma 30 (16)

6. Como 27 (16)

7. Bologna 26 (16)

8. Lazio 24 (17)

9. Sassuolo 22 (17)

10. Atalanta 22 (17)

11. Udinese 22 (17)

12. Cremonese 21 (17)

13. Torino 20 (17)

14. Cagliari 18 (17)

15. Parma 17 (16)

16. Lecce 16 (16)

17. Genoa 14 (16)

18. Hellas Verona 12 (16)

19. Pisa 11 (17)

20. Fiorentina 0 (17)