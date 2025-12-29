Pulisic e Lautaro capocannonieri in Serie A: ma Chris ha giocato la metà

Con le reti rispettivamente contro Hellas Verona e Atalanta, Christian Pulisic e Lautaro Martinez si sono confermati in testa alla classifica marcatori del campionato di Serie A Enilive, dopo diciassette giornate giocate. Per entrambi, tra l'altro, manca una partita rispetto alla maggior parte della concorrenza, quella rinviata per via della Supercoppa Italiana a Riad, in Arabia Saudita. Un derby a distanza anche per i gol, dunque, con i due top player di Milan e Inter che fino a questo momento hanno segnato in campionato 8 reti a testa.

La particolarità, però, sta nel fatto che Christian Pulisic è arrivato a 8 gol con la metà dei minuti giocati rispetto al capitano nerazzurro. Per via dei diversi acciacchi e complicazioni, l'americano ha giocato solamente 594 minuti in Serie A quest'anno, contro i 1.147 minuti trascorsi in campo da Lautaro. Un dato che non fa che aumentare la grandezza di quello che sta facendo il numero 11 rossonero in questa prima parte di stagione: un'altra riprova del fatto che Pulisic, oggi, è il miglior giocatore del Milan, senza se e senza ma.