Il commento del club a Milan-Verona: "Gol e sorrisi in una prestazione matura e ordinata della squadra di Allegri"

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Milan-Verona (3-0):

"Il modo migliore per concludere un anno lungo e intenso, avvolti dal caloroso abbraccio di un San Siro gremito di tifosi rossoneri: la 17ª giornata di Serie A - l'ultima del 2025 - va in archivio con Milan-Hellas Verona 3-0, un risultato che permette alla squadra di Allegri di ritrovare i tre punti e dare l'appuntamento al 2026 dalla vetta (momentanea, aspettando il completamento del turno) della classifica. Una partita complessa, sbloccata come punteggio ed episodi nel recupero del primo tempo con l'ottavo gol in campionato di un incontenibile Christian Pulisic.

Ma il freddo pomeriggio milanese è soprattutto di Christopher Nkunku, che trova la prima doppietta in rossonero a inizio ripresa con tanto di esultanza con il palloncino dedicata al figlio. Gol e sorrisi in una prestazione matura e ordinata della squadra di Allegri, che ritrova anche un clean sheet importante considerando i risultati con cui gli scaligeri arrivavano a San Siro. Tutto molto bello, per un 2025 che va in archivio benissimo. Non si ferma, però, il lavoro dei rossoneri che già domani inizieranno a preparare la trasferta di Cagliari, prevista per venerdì 2 alle 20.45. Forza Milan!".

LA CRONACA

Possesso prolungato dei rossoneri in avvio contro un Hellas che si difende con ordine. La prima conclusione arriva al 20', un destro in controbalzo di Loftus-Cheek deviato in angolo. Iniziativa interessante al 28', cross basso di Rabiot su cui Nkunku non arriva per un soffio: sul corner seguente il tentativo di Saelemaekers termina alto. Gli ospiti provano a farsi vedere in avanti con il rasoterra di Mosquera al 35', ma la palla finisce lontana dalla porta di Maignan. Quando la parità sembra trascinarsi sino all'intervallo arriva - nel recupero - il vantaggio rossonero: corner di Modrić, sponda di Rabiot e tocco sotto porta di Pulisic su cui Montipò non può arrivare. La ripresa parte nel migliore dei modi: il fallo al limite di Nelsson su Nkunku porta a un rigore trasformato con freddezza dal francese per il 2-0. Giochiamo bene e troviamo subito il tris al 53', quando la botta dal limite di Modrić viene respinta da Montipò (e dal palo) ma sulla ribattuta ancora Nkunku è veloce a ribadire in rete. Solo Milan in attacco, con il portiere avversario che libera la sponda insidiosa di De Winter per Pavlović al 59'. Bel filtrante di Nkunku per Loftus-Cheek, ma Montipò chiude la porta a Rubes al 61'. Nella mezzora finale ci provano di più gli ospiti, soprattutto con Niasse all'86', ma il punteggio non cambia fino al triplice fischio che sancisce la vittoria rossonera.