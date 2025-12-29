Il pallone arancione già in pensione, Simonelli: "Si tornerà al giallo o bianco"

La Lega Serie A fa dietrofront sul pallone arancione, versione invernale di quello canonico bianco. Quest'anno per i mesi più freddi è stato deciso, invece di usare quello giallo che da qualche stagione rotola sui campi di Serie A, di adoperare un pallone dal colore arancione che, però, ha attirato subito moltissime critiche specialmente dalle persone con problemi di daltonismo che fanno fatica a distinguere il verde del campo dall'arancio della palla. Il presidente di Lega Serie A Ezio Simonelli è intervenuto a Radio Anch'io Sport e ha annunciato la retromarcia che dovrebbe arrivare direttamente nelle prossime settimane.

Le parole di Simonelli: "Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni. Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana, più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti. Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà qualche tempo prima che si possa sostituire questo arancione: una scelta non felice. Si tornerà al giallo o al bianco"