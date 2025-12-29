Atalanta, Palladino: "Musah è duttile, si applica, è intelligente, sa fare anche il quinto e il terzino"

(ANSA) - BERGAMO, 28 DIC - "Ho abbracciato Djimsiti a fine partita, non me la sento di condannare un errore individuale. Ci abbiamo provato fino all'ultimo contro una squadra forte. Bisogna accettare la sconfitta e archiviarla subito per riscattarci con la Roma". Raffaele Palladino commenta così l'errore che ha agevolato la vittoria dell'Inter. "Ho chiuso con 4 punte nel 4-2-3-1, non condanno nemmeno l'errore di Samardzic, anche se contro squadre del genere si devono sfruttare anche le mezze occasioni" ha sottolineato il tecnico dell'Atalanta. Palladino è soddisfatto soprattutto del secondo tempo: "Il piano gara nel primo tempo, evitando di prendere alta l'Inter per non esporci, doveva essere con intensità diversa anche nelle scalate. Siamo stati un po' passivi e non siamo stati bravi nella gestione una volta recuperata palla. Nella ripresa i valori si erano riequilibrati e il gol ci ha fatto del male nel nostro momento migliore". Sulla partita, Palladino ha aggiunto: "Dobbiamo capire che contro queste squadre i dettagli fanno la differenza. Bisogna fare la partita perfetta.

Gli episodi hanno spostato il risultato finale: o si vince o si impara la lezione - continua -. Negli ultimi metri abbiamo cercato poco la palla sul piede e l'uno contro uno. Akanji, Bisseck e Bastoni sono fisici, di livello internazionale. Non abbiamo fatto male all'Inter, ma ci abbiamo provato con mentalità per dedicare la vittoria a Mario Pasalic che viene da un momento delicato". Infine, sui singoli: "Musah è duttile, si applica, è intelligente e sa fare anche il quinto come oggi. Ha chiuso da terzino basso di spinta interpretando bene la partita. Zappacosta aveva un po' di fastidio e al 35' gli s'è indurito il flessore. Djimsiti ha fatto una grande partita prima dell'errore tecnico, in più di trecento partite non l'avete mai visto fargliene". (ANSA).