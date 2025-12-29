Galliani con Kakà e Seedorf a Dubai: "Occasione per incontrare vecchi amici"

In questi giorni, a Dubai, è cominciato l'annuale meeting calcistico del World Sports Summit. Tantissime le stelle del calcio presente e passato che si sono riunite nella capitale degli Emirati Arabi Uniti per celebrare l'anno calcistico 2025 e dialogare su prospettive future. Tra queste, come è normale che sia, moltissime ex leggende rossonere che non hano mancato di posare insieme per qualche foto.

C'era anche lo storico ex amministratore delegato Adriano Galliani che, sul suo profilo Instagram, ha postato una foto in compagnia di Clarence Seedorf e Ricardo Kakà, simboli dei suoi anni rossoneri con Ancelotti alla guida. Nella foto anche il Presidente FIFA Gianni Infantino. Nella caption del post, Galliani ha scritto così: "A Dubai per il World Sports Summit 2025. Un’occasione per incontrare vecchi amici con cui abbiamo certamente scritto la storia del calcio".