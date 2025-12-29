Ramazzotti: "Se la firma di Maignan arrivasse entro poche settimane, gli potrebbe essere riconosciuto un bonus per il 2025-26"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Mike Maignan e su alcuni dettagli relativi alla trattativa per il suo rinnovo di contratto: "Nell’opera di convincimento di Magic Mike tutti stanno recitando un ruolo importante. La società gli ha proposto uno stipendio da top player ovvero lo stesso che ha spinto a rinnovare Rafa Leao: 7 milioni netti, bonus compresi, a stagione. Una cifra inferiore a quella che ha chiesto l’ex Lilla (7 milioni e mezzo garantiti più bonus), ma il portiere diventerebbe insieme al portoghese il più pagato della rosa. Per limare la distanza tra domanda e offerta senza sfondare il tetto c’è la volontà di lavorare sui bonus.

Quali? Magari inserendone uno legato alla futura partecipazione alla Champions, come successo per Rabiot; un altro invece “coprirebbe” questa stagione. Ovvero se la firma arriverà entro poche settimane, diciamo prima della fine del mercato di gennaio o entro l’inizio di marzo, gli potrebbe essere riconosciuto un bonus per il 2025-26 a integrazione dello stipendio attuale. Una cifra che magari scatterebbe in caso di ingresso nella coppa europea più prestigiosa. Si tratterebbe di una sorta di premio alla firma che incasserebbe se andasse in un altro club a parametro zero".