Fabrizio Romano: "Milan, attesa per capire cosa succederà con Nkunku. Mateta nome sempre apprezzato"

Fabrizio Romano, nel suo consueto video su YouTube, fa il punto della situazione sull'attacco del Milan tra campo e mercato. Le sue parole:

“Per quanto riguarda l’attacco del Milan, in attesa di capire cosa succederà con Nkunku, perché sulla situazione di Nkunku dobbiamo aggiornarci in corso d’opera per capire di più nei prossimi giorni, probabilmente già dalla prossima settimana in base a quelle che saranno le sue risposte sul campo… A proposito di attaccanti, al di là del discorso Fullkrug che abbiamo già archiviato, operazione fatta, per quanto riguarda l’attacco del Milan voglio fare chiarezza su un paio di cose. La prima riguarda un nome che abbiamo fatto qui per tanto tempo, ed è un nome che voglio sempre mantenere in orbita Italia ed in orbita Milan.

Perché vi confermo che il nome di Mateta resta un nome molto apprezzato all’interno della pancia del Milan. È un giocatore che era già gradito la scorsa estate, è un giocatore che è rimasto nei radar rossoneri negli ultimi mesi. È un giocatore che oggi non ha accordi per rinnovare con il Crystal Palace, e Mateta mantiene questa voglia di Italia. È un campionato a cui è stato già vicino in passato e vi confermo ancora una volta che Mateta un’esperienza italiana la farebbe molto volentieri, ed il Milan dei pensieri seguendo il giocatore li continua a fare. Da qui a prendere Mateta a gennaio resta un discorso in cui vedremo cosa accadrà con Nkunku, ma soprattutto su Mateta bisognerà capire cosa vuole fare il Crystal Palace, che va rispettato in questa storia: il Palace oggi non vuole perdere un pezzo così importante, sarà difficile scardinare un muro così a gennaio. Al di là del timing, che sia gennaio o che sia estate, direi che per il 2026 Mateta mantiene l’idea di un’esperienza italiana ed il Milan continua a seguire Mateta. Seguiremo sviluppi, è un nome che terrei sempre per i ragionamenti sull’attacco del Milan per i prossimi mesi”.