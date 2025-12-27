Maignan-rinnovo, Moretto: "Non risulta nessun cambiamento nelle idee del francese"

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato è intervenuto così sul proprio canale Youtube. Tra i temi affrontati, anche quello legato al rinnovo di Mike Maignan con il Milan.

"L'offerta del Milan è di 5 milioni più bonus. Ve lo abbiamo già raccontato un anno fa quasi, nel febbraio 2024. Il Milan offriva a Maignan 5 milioni netti per arrivare a due più bonus, quindi 7. Il problema resta la volontà di Maignan, con il francese che ha cambiato idea dopo aver visto gli esiti della trattativa, appunto non conclusa con la dirigenza rossnera nei mesi scorsi. Il Milan proverà a farlo rinnovare, ma il discorso resta legato alla volontà di Mike. Ad oggi non cambiano le idee di Mike Maignan..".

VERSO MILAN-VERONA, LE PAROLE DI ALLEGRI

"Credo - ha spiegato Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Verona - che dall'inizio dell'anno i tifosi sono stati sempre molto presenti, per noi è una bellissima cosa. L'importante è cercare di fare i 3 punti contro un Verona scorbutico, ha giocatori veloci. Una squadra che attacca molto bene l'area, dobbiamo fare una partita ordinata, cercando di migliorare la fase difensiva che nelle ultime partite, come squadra, è venuta a mancare. Nkunku? Sorrido perché credo che abbia le qualità per fare bene visto che Leao non è della partita e non sarà convocato: ha questo fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità. Ho preferito lasciarlo a casa perché i giocatori part-time non vanno bene. Fullkrug è arrivato sorridente e contento di essere arrivato al Milan, l'ho visto molto volenteroso. Ha una settimana di allenamenti e poi il 2 ci sarà col Cagliari. Gabbia è ancora fuori, sta andando bene ma vedremo se sarà a disposizione col Cagliari, altrimenti col Genoa. Fofana sta bene, gli altri stanno bene tranne Gimenez che sta facendo rieducazione alla caviglia. Battere le piccole non è semplice in questo momento del campionato. Per vincere bisogna fare bene entrambe le fasi, soprattutto con le piccole quando hai molto più possesso della palla e questo dato a noi ci è contro. Speriamo di fare i tre punti domani. Il calcio non si spiega, si gioca. Abbiamo 32 punti, dobbiamo riprendere a fa re la fase difensiva come squadra: fare di tutto per creare difficoltà all'avversario. Abbiamo preso gol in modo troppo facile. Dobbiamo tornare ad essere più tosti nella fase difensiva".