Ricci blindato da Allegri: "Non si muove dal Milan, sono contento di lui"
Alla vigilia di Milan-Hellas Verona l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la delicata sfida di campionato contro gli scaligeri.
Jashari e Ricci sono due ragazzi che potranno rimanere al Milan a lungo?
"Assolutamente sì. Jashari viene da un infortunio. È stato 3 mesi e mezzo fermo. Sono molto contento, può solo crescere. Ricci assolutamente non si muove: giocatore affidabile, ragazzo intelligente e soprattutto gli preme molto stare al Milan. Sono molto contento, quando ha giocato ha sempre fatto bene. Non vedo la possibilità che possa lasciare il Milan".
De Winter braccetto e Tomori centrale senza Gabbia?
"Ci ho pensato, l'ho provato, ma credo che in questo momento qua Tomori possa fare benissimo il braccetto e De Winter può fare benissimo il centrale. È arrivato, ha giocato bene e ha fatto errori come tutti. Può crescere".
