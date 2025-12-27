Allegri allontana le voci su Loftus-Cheek: “E’ importante per noi. L’ho sempre detto”

“Ruben è un giocatore importante per noi, l'ho detto all'inizio e l'ho detto anche quando stava giocando meno”. E’ stato molto chiaro il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della partita contro il Verona in programma domani a San Siro. Nonostante qualche voce di mercato, il centrocampista inglese viene considerato indispensabile per l’allenatore del Diavolo.

Inoltre Loftus-Cheek è stato utilizzato da Allegri in diverse zone del campo: “In queste partite avremo bisogno di tutti, tutti dobbiamo avere l'obiettivo chiaro che sarebbe quello di tornare a giocare in Champions”, ha ribadito Max.

Ma anche Samuele Ricci non è sul mercato: “Assolutamente non si muove: giocatore affidabile, ragazzo intelligente e soprattutto gli preme molto stare al Milan. Sono molto contento, quando ha giocato ha sempre fatto bene. Non vedo la possibilità che possa lasciare il Milan”.