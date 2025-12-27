Caressa non fa sconti al Milan: “Buttati milioni di euro sul mercato, e non solo in attacco”

vedi letture

Nel suo canale Youtbe, lo storico telecronista di Sky Fabio Caressa ha fatto un bilancio finale dell'annata calcistica 2025 in Serie A, andando ad individuare punti di forza e di debolezza per ogni squadra. Riguardo al Milan queste sono state le sue parole sul mercato della dirigenza rossonera:

“Il Milan ha buttato decine di milioni per gli attaccanti, sembra proprio averli buttati. Gimenez adesso non è disponibile, io credevo potesse risorgere ma i fatti non mi stanno dando ragione per adesso. Nkunku gioca in una posizione che non è la sua ma obiettivamente è molto deludente. Adesso arriva Fullkrug e però ha tre attaccanti centrali e probabilmente gioca il quarto che è Leao. Nel Milan gioca Bartesaghi al posto di Estupinian, acquistato in estate. Giocano Modric e Rabiot, i due giocatori che ha voluto Allegri, ma gli altri… lo stesso De Winter, poca roba”