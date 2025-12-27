Lewandowski: "Futuro? C'è ancora tempo per prendere le decisioni giuste, non avverto alcuna pressione"

L'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski ha rilasciato un'intervista al giornalista Bogdan Rymanowsk, ripresa poi da vari media spagnoli. L'ex Bayern Monaco parla così del suo futuro:

"C'è ancora tempo per prendere le decisioni giuste, non avverto alcuna pressione né penso ora a quale strada percorrere. Non parlo con l'allenatore del possibile interesse di altri club, né all'ingaggio da ridurre, la mia decisione non dipenderà da questo ma da quel che vorrà fare il club, dal piano tecnico di Flick e dal ruolo che pensa di assegnarmi, ma ovviamente conterà anche quel che io riterrò possa essere la migliore soluzione per me. Io ho ancora tanti obiettivi, penso alla qualificazione al Mondiale con la mia Polonia, a vincere la Liga e la Champions, so che sono nella tappa finale della mia carriera ma continuo ad avere grandi ambizioni. Nel calcio la cosa più difficile non è arrivare al top, ma mantenersi sempre a certi livelli".