Ramazzotti sull'eventuale post Maignan: "Suzuki prima dell’infortunio e Hugo Souza del Corinthians"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle scelte del Milan in caso di addio di Mike Maignan: "Il club si sta guardando intorno e ha monitorato la situazione di potenziali sostituti (Suzuki prima dell’infortunio e Hugo Souza del Corinthians, tanto per fare due esempi), ma l’investimento tra i pali verrà fatto solo se Maignan chiuderà definitivamente alla permanenza in rossonero. Se dirà di no alla proposta ufficiale che gli è stata fatta. Ecco perché ora tutti gli sforzi vengono concentrati nella direzione di convincerlo. L’accordo proposto è lungo, fino al 2029 con opzione 2030, oppure direttamente fino al 2030. Un progetto a lungo termine con il capitano al centro.

Il pressing del Milan su Mike Maignan è forte. Partiamo dalla notizia: il club ha ufficialmente recapitato al portiere un’offerta per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. Una proposta importante, in linea con lo stipendio di Rafa Leao, il più pagato della rosa. Adesso aspetta una risposta dal suo capitano, ma, se in estate la decisione del portiere di lasciare Milano alla ricerca di una nuova opportunità era… una certezza, adesso la situazione è più fluida. Verrebbe da dire quasi ribaltata perché la dirigenza, Allegri e i compagni stanno facendo il possibile per convincerlo a firmare. E il francese è lusingato dai continui attestati di stima che riceve. Questo non significa che resterà di sicuro, ma il dialogo c’è. A breve le parti si vedranno perché, dopo la proposta degli ultimi giorni, serve guardarsi negli occhi e discutere. Nel frattempo il capitano riflette su quella che, in un senso o nell’altro, sarà una scelta di vita. Il Milan è convinto di aver fatto il massimo".