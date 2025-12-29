Bianchin: "Tresoldi milanista nell'anima: quando può viene a vedere il Milan. I tifosi lo porterebbero a Milanello domani"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su un episodio particolare avvenuto ieri a San Siro: "Il calcio, a volte, dà una mano in modi insperati. Se Rafa Leao fosse stato bene, avrebbe giocato titolare e Nkunku avrebbe guardato dalla panchina. Invece Nkunku alle 14.30 era in campo con il trofeo di mvp dato dalla Lega e Leao in tribuna, a fare una foto con Nicolò Tresoldi, l’attaccante del Bruges che è milanista nell’anima e quando può viene a vedere la squadra. Ah, a proposito di centravanti: i milanisti, che apprezzano chi ha il cuore rossonero, lo porterebbero a Milanello domani mattina".

TRESOLDI A SAN SIRO

Ieri a San Siro, per assistere alla partita tra Milan e Verona che i rossoneri hanno vinto per 3-0, c'era anche l'attaccante italo-tedesco del Club Brugge Niccolò Tresoldi, classe 2004 nato a Cagliari ma cresciuto in Germania. Il giovanissimo attaccante non ha mai nascosto il suo amore per i coori rossoneri, anche in interviste rilasciate di recente.

Il giocatore ha pubblicato una foto con Rafael Leao nella pancia di San Siro: il numero 10 portoghese, causa infortunio, ha assistito anche lui dalla tribuna a questa partita. Queste le parole di Tresoldi sul Milan, datate ottobre 2025: "Ovviamente seguo molto il calcio italiano. Il mio sogno è sempre stato quello di giocare nel Milan, da tifoso rossonero quale sono seguo tanto il Milan".