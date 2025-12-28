Fabrizio Romano: "Non risulta che Milan e Juve abbiano iniziato un’operazione di scambio Ricci-Gatti"
Nei giorni scorsi si è parlato sulla stampa di un possibile scambio tra Ricci e Gatti, ma al momento non è una situazione concreta. Fabrizio Romano ne parla così in un video nel suo canale YouTube:
“Contatti tra Max Allegri e Gatti, tra cui c’è molto feeling. Ma da qui a costruire uno scambio… Non ci risulta che Milan e Juventus abbiano iniziato un’operazione di scambio Ricci-Gatti ed è quello che ha confermato Allegri: l’allenatore conferma l’intenzione di tenere Ricci al Milan e di farne una parte importante del proprio progetto tecnico. Non risulta uno scambio Gatti-Ricci. Risulta, questo sì, un gradimento da parte di Massimiliano Allegri per Federico Gatti, si sa da tempo che il rapporto tra i due sia ottimo. Da qui a prenderlo… Non siamo in questa fase”.
