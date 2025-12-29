Futuro di Lewandowski in bilico: il Barça studia il colpo Vlahovic

Tra i nomi più caldi per il mercato dell'estate prossima potrebbe esserci quello di Robert Lewandowski, uno degli attaccanti più forti della sua generazione che sarà in scadenza di contratto al termine di questa stagione, nel giugno 2026. Al momento, come conferma Marca in un suo pezzo di questo pomeriggio, il futuro del centravanti polacco è ancora in bilico e non ci sono ancora certezze su dove giocherà l'anno prossimo: recentemente l'ex Borussia e Bayern ha anche dichiarato che al momento la sua priorità è raggiungere il Mondiale con la Polonia.

Il Barcellona, per tutti questi motivi, non può stare certo a guardare e già si sta muovendo nell'eventualità in cui Lewandowski dovesse lasciare la Catalogna al termine di questo anno. Il mister tedesco Hansi Flick punta molto su Ferran Torres che si sta ritagliando uno spazio molto importante nei blaugrana ma servirà rimpiazzare il vuoto lasciato eventualmente dalla punta polacca: per questo il Barça studia il colpo Dusan Vlahovic. Anche il serbo sarà svincolato al termine dell'anno e difficimente firmerà un rinnovo, non avendo mai trovato un accordo fino a questo momento.