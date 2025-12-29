Futuro Maignan, Moretto svela: "Forte Pressing di Allegri che sta cercando di convincere il portiere a restare anche per i prossimi anni"

vedi letture

Intervenuto così sul proprio canale Youtube, il giornalista Matteo Moretto porta nuove interessanti novità in merito al futuro di Mike Maignan. Questo un estratto delle sue parole:

"Una grossa novità in queste ultime ore c'è stata. Confermiamo infatti che nei prossimi giorni il Milan ha in programma un contatto importante con il procuratore di Mike Maignan.

Sì, perchè negli ultimi giorni si è alzato tantissimo il pressing anche di mister Massimiliano Allegri che sta cercando di convincere il portiere a restare anche per i prossimi anni. Allegri è stato importante questa estate per far rimanere Mike, così come il suo preparatore dei portieri e lo staff..".

DA MILANELLO: LA GIORNATA ODIERNA E LE ULTIME NOVITA'

Questa mattina il Milan è tornato in campo al centro sportivo di Milanello per iniziare a lavorare in vista della trasferta di Cagliari, in programma il prossimo venerdì 2 gennaio. Oggi era prevista una sessione di scarico, come di accade di consueto nei giorni dopo le partite. Particolare attenzione è rivolta, come è logico, a Rafael Leao e Matteo Gabbia che sono i due calciatori rossoneri in infermeria che hanno la possibilità più elevata di tornare in gruppo.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it nella mattinata di oggi Rafael Leao si è allenato sul campo con chi ieri non ha giocato o ha giocato poco. Per quanto riguarda Matteo Gabbia, invece, ha lavorato ancora per recuperare dall'infortunio al ginocchio. Per il centrale italiano ma anche per il portoghese, in vista della partita in Sardegna fra cinque giorni, sarà più indicativo l'allenamento di domani.