Guidi racconta: "In tribuna a San Siro, Fullkrug ha applaudito ai gol di Nkunku"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Christopher Nkunku: "Nkunku non è il tipico centravanti, anche se di gol in carriera ne ha segnati tanti e in tutti i modi. Al Milan, però, era entrato in una spirale negativa che ne aveva messo in dubbio (almeno tra i tifosi) persino la permanenza, con l’arrivo del mercato di gennaio. Fino a ieri, quando Max Allegri - con la collaborazione del rigorista principe, Christian Pulisic, ha pensato bene di mandarlo sul dischetto per sbloccarlo. Mossa intelligente. Il tecnico prima minimizza: «Nkunku ha ottimi numeri sui rigori (11 su 14, limitandoci al campionato ndr)». Poi ammette: «Ci sono momenti in cui è giusto fare così, è un ragazzo molto sensibile». L’astinenza, evidentemente, stava angosciando il francese. E, guarda caso, appena dopo aver trasformato il penalty che si era procurato in prima persona, Christo ha concesso il bis con un gol «da centravanti vero», sottolinea sempre Allegri. «Meritava il gol - spiega Luka Modric -. Lavora duro in allenamento, ma quando gli attaccanti non segnano non sono felici. Speriamo che ora abbia tanta fiducia, perché sappiamo che giocatore di livello è. Siamo qui per aiutarlo e siamo felici per lui».

In tribuna lo ha applaudito pure Niclas Füllkrug, con cui divise il titolo di capocannoniere della Bundesliga nel 2022-23, quando il gol non era di sicuro un problema. Da venerdì a Cagliari, il tedesco sarà un concorrente in più in attacco. Ma intanto, l’uomo da 37 milioni di euro si presenterà molto più leggero e col solito palloncino pronto all’uso nei calzettoni".