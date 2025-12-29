Serafini: "È stato un bellissimo gesto da parte della squadra quello di far battere il calcio di rigore a Nkunku"

vedi letture

Luca Serafini, collega e tifoso rossonero è intervenuto così sul proprio canale YouTube al termine della bella vittoria del Milan contro il Verona. Le sue considerazioni:

Nkunku e il rigore guadagnato e trasformato

“È stato un bellissimo gesto da parte della squadra quello di far battere il calcio di rigore a Nkunku. Il ragazzo, che dopo il gol si è sbloccato mentalmente già in Francia batteva rigori e calci di punizione, quindi tecnicamente non è mai stato un giocatore così in difficoltà. Forse dal punto di vista della partecipazione al gioco, tra sponde e altro si, onestamente finora è stato deludente ma quando il Milan ha accelerato i ritmi nel secondo tempo, ecco così la doppietta di Nkunku”.

MILAN-HELLAS VERONA 3-0

Marcatori: 45’+1 Pulisic, 48’ e 53’ Nkunku.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 86’ Odogu), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 76’ Athekame), Loftus-Cheek (dal 71’ Fofana), Modrić (dal 71’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic (dal 76’ Ricci). A disp.: Terracciano, Torriani, Estupiñan, Castiello. All.: Allegri.

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (dal 75’ Serdar), Niasse, Al Musrati (dal 85’ Harroui), Bernède, Bradarić (dal 65’ Valentini); Giovane (dal 46’ Sarr); Mosquera (dal 46’ Orban). A disp.: Perilli, Toniolo; Ebosse, Fallou; Gagliardini, Kastanos, Slotsager, Yellu; Ajayi. All.: Zanetti (squalificato, in panchina Bertolini).

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: 43’ Al Musrati

Recupero: 2’ 1T, 3’ 2T.