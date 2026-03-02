Pedullà sconsolato: “Scudetto assegnato l’1 marzo, che tristezza. Possiamo andare al mare”
Nel suo canale YouTube, Alfredo Pedulla ha commentato la situazione in Serie A al vertice della classifica, situazione per lui definitivamente chiusa con la certa vittoria dello scudetto dell'Inter. Queste le sue parole:
"La cosa più triste è che lo scudetto è assegnato, andiamo al mare. In generale quando arriviamo al primo marzo lo scudetto è praticamente assegnato ma al netto della vittoria del Milan, molto simile a quella del Napoli, è triste pensare che al primo di marzo a livello di scudetto sia tutto finito. L'Inter ieri sera ha fatto quello che era abbastanza pronosticabile. Ci sarà il derby settimana prossima, fate tutti i calcoli che volete, la libertà è bella e sacra, ma dovrebbe succedere qualcosa di apocalittico, l'Inter dovrebbe decidere di consegnarlo e suicidarsi, ma mi sembra una situazione non congrua"
