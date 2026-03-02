Marelli: "Fullkrug e Luperto si trattengono, corretto non intervenire da parte del VAR"
MilanNews.it
Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ha analizzato così un episodio avvenuto nell'area di rigore della Cremonese con protagonisti Fullkrug e Luperto. Questa la sua analisi:
"Minuto 77, c’è una trattenuta in area di rigore su Fullkrug da parte di Luperto. Calcio di punizione battuto da Modric, il portiere interviene abbastanza facilmente sul pallone, ma Fullkrug si lamenta per una trattenuta. Entrambi i giocatori si aiutano con le mani, la trattenuta di Luperto è leggermente più intensa di quella di Fullkrug: in queste circostanze l’entità delle trattenute va valutata in campo, corretto non intervenire da parte del VAR. Soprattutto perché entrambi i giocatori si sono aiutati con le braccia”.
Pubblicità
News
Dentro le parole di Tare e i desiderata di Allegri: è già calciomercato. Derby: Leao sia d'esempiodi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Dentro le parole di Tare e i desiderata di Allegri: è già calciomercato. Derby: Leao sia d'esempio
4 André-Milan, il presidente del Corinthians blocca tutto: troppo bassa l'offerta del Milan. Le ultime dal Brasile
06:20 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
André-Milan, il presidente del Corinthians blocca tutto: troppo bassa l'offerta del Milan. Le ultime dal Brasile
Luca SerafiniArbitri, Champions, il futuro di Allegri: basta con le spaccature! Adesso inizia il tormentone Modric...
Post Milan-Como, situazioni e polemiche che danno fastidio. Sogno scudetto? Conta solo la concretezza dei tre punti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com