Milan, dati alla mano: senza Leao si segna di più e si subisce di meno

Numeri e ancora numeri. Come riportato da Sky Calcio Club, l'attacco del Milan sembra essere più decisivo senza Rafa Leao. Infatti, con Rafa out o dalla panchina, la squadra di Allegri ha saputo incidere di più. In sei gare giocate senza Leao, il Milan ha segnato ben 16 gol subendone zero. Numeri importanti, ma che non possono e devono cambiare la storia di una squadra che, in un modo o nell'altro ha saputo costruirsi anche sulle giocate del portoghese, che ricordiamo, in questa stagione ha già segnato 10 gol con una fastidiossima pubalgia in atto.