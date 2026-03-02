Di Canio punge Leao: "Segna solo contro Parma e Cremonese, solo contro squadre così"

Paolo Di Canio, ex attaccante oggi noto volto di Sky Calcio Club ha commentato così Rafa Leao, pungendolo per i pochi gol segnati contro le big. Un estratto delle sue parole:

"Io non voglio per forza analizzare sempre in negativo questo ragazzo, ma guardo le partite e i numeri. Allora, va bene il gol a Cremona alla fine, il rigore di Parma, e altre situazioni, poi però ci sono le partite bene. Leao segna solo contro queste squadre qui. A Torino viene tolto lui ed entra Pulisic e vincono la partita. Quando manca Leao, si vede, il Milan è più solido, perdono meno palloni. Non vuol dire che non debba giocare eh, ma si sta in campo in modo diverso, tatticamente il Milan era fragile per questo, per il ruolo di Leao, perchè trotterella in campo e ha la pubalgia, ma ovviamente non è colpa sua..".

LE PAROLE DI ALLEGRI A DAZN

"Champions? È ancora molto lunga, sembra corta quando si è lì perché ti viene un po’ di affanno. Ma bisogna essere molto lucidi per costruire azioni per far gol. Nell’occasione del calcio d’angolo sono stati molto bravi, Estupinan ha dato una bellissima palla per Modric, giusta per fargliela mettere di prima. Quello che fa la differenza. Così come sono stati bravi nel contropiede per chiuderla. Abbiamo ora una settimana per andare a giocare questa partita meravigliosa, e poi dopo proseguiremo il campionato. Cambio modulo? In questo momento è una soluzione da gara in corso perché comunque quando ci sono grandi ritmi è normale che anche gli esterni devono lavorare molto e quindi perdiamo un po’ di lucidità. In quel momento della partita c’era bisogno di giocatori offensivi. Abbiamo inserito Fullkrug e messo Pulisic a destra, che nonostante abbia avuto un’occasione importante ha fatto una buona partita, sta ritrovando la condizione così come Rafa, così come tutti gli altri. Vediamo cammin facendo, si può giocare anche con i tre davanti ed il doppio mediano. Vediamo un attimino. In questo momento della stagione non mi interessano tanto i moduli ed i sistemi di gioco, abbiamo un obiettivo troppo grosso da centrare, con le squadre dietro che continuano a far punti… Il Como, il Napoli ieri ha vinto, deve giocare l’Atalanta, la Roma e la Juventus… Bisogna fare un passettino alla volta sapendo che la strada è ancora molto lunga..".