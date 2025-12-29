Stasera la Roma, ma la testa della classifica del 2025 è già decisa
(ANSA) - ROMA, 28 DIC - L'Inter batte 1-0 l'Atalanta e chiude il 2025 in vetta alla classifica. A Bergamo, nel posticipo della 17/a giornata, alla squadra di Chivu basta il solito Lautaro Martinez per rispondere alle vittorie di Milan, Napoli e Juve e salire a quota 36 punti. Nel primo tempo è l'Inter a fare la gara, con tante occasioni per i nerazzurri che però non riescono ad abbattere il fortino di Palladino. Nella ripresa Luis Henrique e Barella sprecano due occasioni, poi Pio Esposito, subentrato, approfitta di un errore di Djimsiti e Lautaro al 20' sblocca il risultato con un sinistro che decide il match. L'Atalanta nel finale spreca la chance del pari con Samardzic. (ANSA).
Serafini: "È stato un bellissimo gesto da parte della squadra quello di far battere il calcio di rigore a Nkunku"
Condò: "Dopo il 3-0, il Milan ha avuto una gestione con sigaretta in bocca e braccio fuori dal finestrino"
I tre punti di ieri sono più importanti di quello che sembrano. Maignan: non è una questione di soldi. La vergogna della trasferta di Cagliari
Tedesco chiama Nkunku al Fenerbahce: "Lavoriamo di nuovo insieme". Offerta al Milan: prestito con diritto a 35 milioni
I tre punti di ieri sono più importanti di quello che sembrano. Maignan: non è una questione di soldi. La vergogna della trasferta di Cagliari
Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l'Odissea di un calcio che ha perso la bussola
La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l'Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Genoa e poi a Firenze tutto in 64 ore: alcune componenti del Milan non gradiscono l'incastro del calendario
Il Milan riscopre la sua solidità difensiva: Maignan nuovo clean sheet e Allegri vola in pressing per il rinnovo del francese
Il mercato lo faccia uno solo. In campionato una grande occasione che non va buttata via. Maignan deve firmare. Australia, pericolo scampato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it
