Stasera la Roma, ma la testa della classifica del 2025 è già decisa

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - L'Inter batte 1-0 l'Atalanta e chiude il 2025 in vetta alla classifica. A Bergamo, nel posticipo della 17/a giornata, alla squadra di Chivu basta il solito Lautaro Martinez per rispondere alle vittorie di Milan, Napoli e Juve e salire a quota 36 punti. Nel primo tempo è l'Inter a fare la gara, con tante occasioni per i nerazzurri che però non riescono ad abbattere il fortino di Palladino. Nella ripresa Luis Henrique e Barella sprecano due occasioni, poi Pio Esposito, subentrato, approfitta di un errore di Djimsiti e Lautaro al 20' sblocca il risultato con un sinistro che decide il match. L'Atalanta nel finale spreca la chance del pari con Samardzic. (ANSA).