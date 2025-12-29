MN - Laudrup ricorda il Grande Milan: "Baresi era il leader di quella difesa fantastica"

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato il più grande giocatore danese della storia Michael Laudrup in esclusiva per MilanNews.it al Santiago Bernabeu di Madrid. Con l'ex fenomeno di Lazio, Juve, Barcellona, Real Madrid, Vissel Kobe e Ajax abbiamo parlato del Grande Milan degli anni '80 e non solo.

Sfidare Baresi com'era? Non era il più veloce o il più forte fisicamente... ma per un attaccante era un incubo perché anticipava quasi sempre dove andava la palla e il gioco.

"Io non la penso così: per me era velocissimo. Franco Baresi non solo era un grande giocatore ma IL leader di quella difesa fantastica. Il capo che dava gli ordini agli altri era lui insieme al giovane Paolo Maldini. Battere quel Milan era un esercizio assai complicato (ride, ndr). Non capitava spesso ma ricordo che con la Juventus siamo riusciti a spuntarla anche noi qualche volta. Ho ancora ben impresso nella memoria la vittoria per 1-0 nella stagione 1985/86 che ha reso possibile la vittoria dello Scudetto."