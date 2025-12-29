Bartesaghi festeggia 20 anni: il bilancio fin qui in stagione

Davide Bartesaghi è forse la sorpresa più lieta di questa prima parte di stagione rossonera. Il giovane laterale rossonero, che oggi compie 20 anni, è partito come rincalzo di Pervis Estupinan arrivato in estate ma con il tempo, sfruttando anche qualche acciacco di troppo del calciatore sudamericano, si è conquistato la fiducia di Max Allegri a suon di prestazioni convincenti da titolare. Oggi è una pedina certa dello scacchiere del tecnico livornese ma anche del futuro del club milanista.

Oggi il classe 2005 è l'ottavo giocatore più impiegato della rosa di Massimiliano Allegri: in totale è rimasto in campo, secondo i dati di Transfermarkt, per 1.006 minuti. Complessivamente ha messo in fila 14 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Si è tolto anche lo sfizio dei primi gol in prima squadra: una incredibile doppietta contro il Sassuolo. Bartesaghi è la prova del bel lavoro di crescita dei talenti condotto dal settore giovanile rossonero e dal progetto Milan Futuro, di cui è stato pioniere nella passata stagione.