MN - Laudrup ricorda gli anni '90: "Il calcio italiano era il migliore di tutti"

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato il più grande giocatore danese della storia Michael Laudrup in esclusiva per MilanNews.it al Santiago Bernabeu di Madrid. Con l'ex fenomeno di Lazio, Juve, Barcellona, Real Madrid, Vissel Kobe e Ajax abbiamo parlato del Grande Milan degli anni '80 e non solo.

Quel Grande Milan per tanti è una delle squadra più forti della storia insieme all'Ajax degli Anni 70 e il Barcelona di prime Messi. Siccome lei non affrontò né i lancieri di Cruijff né i blaugrana delle quattro Champions in 9 anni... viene spontaneo chiederle se il Milan di Sacchi è la più grande squadra affrontata nella sua gloriosissima carriera?

"A quei tempi c'erano tanti squadroni. Lei cita il Milan di Sacchi ma non bisogna dimenticare il Napoli di Diego Maradona. Con le avversarie che c'erano in quegli anni era un impresa ardua vincere la Serie A. Parliamo di un'epoca quando il calcio italiano era il migliore di tutti."