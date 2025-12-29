Serie A, Roma-Genoa 3-1: ritorno amaro per De Rossi

Finisce 3-1 il posticipo di Serie A del lunedì sera fra Roma e Genoa, match che si è giocato in uno stadio Olimpico decisamente emozionato per il ritorno a casa di Daniele De Rossi, allenatore del Grifone: nel pre partita cori continui e ripetuti per l'ex capitano ed allenatore giallorosso.

La squadra di Gasperini indirizza completamente la partita già dopo mezz'ora: avanti 3-0 grazie ai gol di Soulé, Kone e Ferguson. Grande prova dei padroni di casa che ammazzano la sfida senza se e senza ma. Nella ripresa una notizia negativa per il Gasp: Soulé è costretto al cambio per infortunio. Inutile la rete di Ekhator poco prima del novantesimo.