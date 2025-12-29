Criscitiello: "La squadra del Milan non è fortissima, mancano una punta e un difensore"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è così espresso nel suo editoriale su Massimiliano Allegri: "Per ora la sufficienza ma rimettere in piedi questo Milan non era facile. Arriva e mette ordine, in campo e a Milanello. Allenatore pratico che riesce sempre a raggiungere i risultati prefissati. La squadra non è fortissima, manca una punta e un difensore. Lui ha dato la giusta forza ad un gruppo vulnerabile. Peccato per i punti persi con le piccole. Lo scudetto deve essere il sogno (per ora) ma il ritorno in Champions è l’obiettivo.

Voto 2 a Gravina. Qualcuno potrebbe pensare che ce l’abbiamo con lui ma, seppur parliamo di una persona perbene e simpatica, il Presidente Federale è un disastro. Voto 10 a Gabriele, voto 0 a Gravina. Distinguiamo l’uomo e il Presidente. Ci andresti a cena con Gabriele? Tutte le sere. Lo voteresti a Presidente federale? Neanche se mi tagliano una mano. Continua a fingere che va tutto bene ma in questo mondo che ha bisogno di una rivoluzione lui guarda e passa. Non siamo ancora al Mondiale e se non ci andiamo non si dimetterà comunque. La serie C continua a far morire piazze importanti e non prende mezza posizione. Gli stadi cadono a pezzi, su 100 società 98 sono indebitate fino al collo, i centri sportivi non esistono, il calcio giovanile sta morendo del tutto e gli arbitri continuano a fare ciò che vogliono falsando sistema e campionati. O si dimette o inizia una vera rivoluzione; cosa che non farà mai".