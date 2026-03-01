Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter allunga sul Milan

Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter allunga sul Milan MilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 07:24News
di Niccolò Crespi

Di seguito la classifica aggiornata dopo i risultati del sabato:

Inter 67

Milan 54*

Napoli 53

Roma 50*

Como 48

Juventus 46*

Atalanta 45*

Bologna 36*

Sassuolo 35*

Lazio 34*

Parma 33

Udinese 32*

Cagliari 30

Torino 28ì7*

Fiorentina 24*

Cremonese 24*

Lecce 24

Pisa 15*

Verona 15

Una gara in meno *