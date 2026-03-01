Serie A, il programma della 27^ giornata: il Milan alle 12, la sera Roma-Juve

Serie A, il programma della 27^ giornata: il Milan alle 12, la sera Roma-Juve
Oggi alle 07:12News
di Manuel Del Vecchio

Questo il programma della 27^ giornata di Serie A:

DOMENICA 1/03
Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN
Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN
Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY
Roma-Juventus h. 20:45 DAZN

LUNEDÌ 2/03
Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN
Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY