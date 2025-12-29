Ordine fa notare: "Ieri in panchina in difesa c'era solo Odogu, zero attaccanti di fianco ad Allegri"

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso sul Corriere dello Sport sulla panchina del Milan: "Ieri, causa il ginocchio gonfio di Gabbia, per la difesa c’era solo Odogu, che ha pure debuttato per pochi minuti in A: si tratta di un ragazzo classe 2006, con esperienze ridotte, solo un paio di apparizioni in Milan Futuro. Può bastare? Certamente no.

Passiamo all’attacco: ieri zero attaccanti di ruolo al fianco di Allegri per i noti problemi fisici denunciati da Leao (ko dall’8 dicembre a Torino), l’assenza prolungata di Gimenez (operato alla caviglia) e l’arrivo di Fullkrug disponibile - ma solo per pochi minuti - dal prossimo viaggio a Cagliari e comunque dal rendimento non ancora decifrabile (ha giocato pochissimo in Premier League). Nel frattempo anche Pulisic, che rappresenta l’assicurazione sulla vita del Milan, lamenta qualche acciacco al flessore che gli impedisce una corsa fluida e continua oltre che qualche scatto. Eppure in condizioni così precarie capitan America è una sentenza davanti alla porta, specie quando può giocare “a nascondino” sui calci piazzati come avvenuto proprio ieri allo scadere della prima frazione. In stagione è già a quota 10 complessivi con un rigore sbavato a Torino (contro la Juve) e un gol, validissimo, tolto dall’arbitro di Milan-Sassuolo".