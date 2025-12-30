Subito il difensore! Colloquio Allegri-Tare-Maignan: trattativa ad oltranza. Max sempre sul filo del rasoio

Il Milan sta lavorando per risolvere un problema che si trascina dietro dall’estate. Dopo aver preso Niclas Fullkrug in attacco, ora l’urgenza è in difesa. La panchina vista contro il Napoli in Supercoppa e contro il Verona a San Siro mette i brividi. L’unico difensore disponibile è Odogu, che tra l’altro ha fatto l’esordio in serie A solo al 28 dicembre nel finale di gara, con la partita abbondantemente chiusa. Il Milan non può ridursi a giocare senza cambi in attacco e difesa. Il mercato di riparazione è fondamentale e per questo l’idea è prendere quanto prima un difensore centrale che possa giocare anche a destra o sinistra. Il livello però deve salire. Non solo va preso un giocatore per migliorare la rosa a livello numerico, ma bisogna farlo anche qualitativamente.

Max Allegri con questa squadra è riuscito a tenere testa a Inter e Napoli, con 35 punti in 16 partite giocate. Per ora la media è ottima, ma bisogna dare una mano al tecnico. Il mister vive costantemente sul filo del rasoio. Basta mezzo infortunio o una squalifica per essere subito in emergenza. E per una squadra che ad oggi è in piena lotta per i primi posti, non può essere normale.

Da almeno un mese su MilanNews.it stiamo parlando del forte pressing di Tare e Allegri su Mike Maignan. Argomento trattato abbondantemente anche in editoriali passati. Ribadiamo il concetto: il mister e il direttore sportivo stanno facendo di tutto per trattenere il portiere francese. Colloqui quotidiani, frasi di stima in pubblico, tutto ciò che serve per entrare nella testa del giocatore e convincerlo a restare. C’è uno spiraglio e c’è anche convinzione che un po’ alla volta Mike possa cambiare idea. La proposta economica è sempre la stessa, ovvero 5 milioni più bonus, più o meno quella fatta un anno fa. Vedremo in questi giorni di gennaio se davvero ci sarà un’accelerazione in positivo. Nessuno vuole sbilanciarsi sull’esito della trattativa. L’operazione è molto delicata e serve la massima attenzione nella mediazione tra le parti.