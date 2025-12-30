Subito il difensore! Colloquio Allegri-Tare-Maignan: trattativa ad oltranza. Max sempre sul filo del rasoio

Oggi alle 00:00
di Antonio Vitiello

Il Milan sta lavorando per risolvere un problema che si trascina dietro dall’estate. Dopo aver preso Niclas Fullkrug in attacco, ora l’urgenza è in difesa. La panchina vista contro il Napoli in Supercoppa e contro il Verona a San Siro mette i brividi. L’unico difensore disponibile è Odogu, che tra l’altro ha fatto l’esordio in serie A solo al 28 dicembre nel finale di gara, con la partita abbondantemente chiusa. Il Milan non può ridursi a giocare senza cambi in attacco e difesa. Il mercato di riparazione è fondamentale e per questo l’idea è prendere quanto prima un difensore centrale che possa giocare anche a destra o sinistra. Il livello però deve salire. Non solo va preso un giocatore per migliorare la rosa a livello numerico, ma bisogna farlo anche qualitativamente.

Max Allegri con questa squadra è riuscito a tenere testa a Inter e Napoli, con 35 punti in 16 partite giocate. Per ora la media è ottima, ma bisogna dare una mano al tecnico. Il mister vive costantemente sul filo del rasoio. Basta mezzo infortunio o una squalifica per essere subito in emergenza. E per una squadra che ad oggi è in piena lotta per i primi posti, non può essere normale.

Da almeno un mese su MilanNews.it stiamo parlando del forte pressing di Tare e Allegri su Mike Maignan. Argomento trattato abbondantemente anche in editoriali passati. Ribadiamo il concetto: il mister e il direttore sportivo stanno facendo di tutto per trattenere il portiere francese. Colloqui quotidiani, frasi di stima in pubblico, tutto ciò che serve per entrare nella testa del giocatore e convincerlo a restare. C’è uno spiraglio e c’è anche convinzione che un po’ alla volta Mike possa cambiare idea. La proposta economica è sempre la stessa, ovvero 5 milioni più bonus, più o meno quella fatta un anno fa. Vedremo in questi giorni di gennaio se davvero ci sarà un’accelerazione in positivo. Nessuno vuole sbilanciarsi sull’esito della trattativa. L’operazione è molto delicata e serve la massima attenzione nella mediazione tra le parti.  