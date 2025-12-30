MN - Laudrup: "Le squadre italiane non hanno il potere economico della Premier"

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato il più grande giocatore danese della storia Michael Laudrup in esclusiva per MilanNews.it al Santiago Bernabeu di Madrid. Con l'ex fenomeno di Lazio, Juve, Barcellona, Real Madrid, Vissel Kobe e Ajax abbiamo parlato del Grande Milan degli anni '80 e non solo.

Cosa pensa del Milan moderno? Possiamo definirlo uno "sleeping giant"?

"Penso che rispecchi il calcio italiano attuale che sta attraversando un momento difficile. Le squadre di Serie A non hanno il potere economico della Premier League. Oppure delle Liga. Ma nonostante tutto se la cavano piuttosto bene. E l'Inter delle due finali di Champions League in tre stagioni è la dimostrazione che tutto è possibile."