Il Milan riscopre la sua solidità difensiva: Maignan nuovo clean sheet e Allegri vola in pressing per il rinnovo del francese

Oggi alle 18:00Primo Piano
di Niccolò Crespi

Il Milan torna (finalmente) alla sua consueta solidità difensiva. Sì, perché ultimamente il trend si era invertito rispetto ai primi mesi stagionali in cui i rossoneri subivano pochissimo, quasi nulla per gran parte della partita. Tra Torino, Sassuolo e Napoli in Supercoppa il Milan ha subito ben 6 gol. Troppi per i gusti di Massimiliano Allegri, esagerati se si vuole puntare a un campionato equilibrato con l’obiettivo di ottenere punti importanti, preziosi. La buona notizia è aver subito zero gol (e praticamente tiri in porta) domenica contro il Verona.

L’assenza di Gabbia è pesante

Lo abbiamo raccontato tante volte. Matteo Gabbia è un plus per questa squadra. Per il modo di stare in campo, di coordinare la difesa con Maignan e per la sicurezza che negli anni ha saputo dare a tutti, anche a se stesso. Il centrale italiano sta ancora lavorando per provare a recuperare il prima possibile dall’infortunio subito contro il Sassuolo. De Winter al suo posto non è la stessa cosa, va detto. Anche se nell’ultima gara ha saputo giocare con più sicurezza. Resta però un difensore lontano da ciò che rappresenta e porta Gabbia a questa squadra.

Mike, clean sheet e speranze ardue

La notizia di oggi, sicuramente positiva è lanciata dal collega Matteo Moretto. Secondo il giornalista nei prossimi giorni è atteso un importante incontro tra il procuratore di Maignan e la dirigenza rossonera. In campo ci sarebbe anche Allegri, che sta spingendo fortemente per convincere Maignan a restare anche per le prossimi stagioni. Ad oggi restiamo concreti e realisti: è difficile, ma uno spiraglio di luce e di, quantomeno dialogo sembrerebbe esserci. I rossoneri proveranno a ricongiungersi con il portiere francese, e nel frattempo si guarda in giro. Abbiamo detto di Hugo Souza, estremo difensore brasiliano del Corinthias. Restano voci, sondaggi e speranze, basse. Intanto Maignan è tornato al clean sheet in campionato contro il Verona, l’ottavo in questa stagione.