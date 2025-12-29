Il Milan riscopre la sua solidità difensiva: Maignan nuovo clean sheet e Allegri vola in pressing per il rinnovo del francese

Il Milan torna (finalmente) alla sua consueta solidità difensiva. Sì, perché ultimamente il trend si era invertito rispetto ai primi mesi stagionali in cui i rossoneri subivano pochissimo, quasi nulla per gran parte della partita. Tra Torino, Sassuolo e Napoli in Supercoppa il Milan ha subito ben 6 gol. Troppi per i gusti di Massimiliano Allegri, esagerati se si vuole puntare a un campionato equilibrato con l’obiettivo di ottenere punti importanti, preziosi. La buona notizia è aver subito zero gol (e praticamente tiri in porta) domenica contro il Verona.

L’assenza di Gabbia è pesante

Lo abbiamo raccontato tante volte. Matteo Gabbia è un plus per questa squadra. Per il modo di stare in campo, di coordinare la difesa con Maignan e per la sicurezza che negli anni ha saputo dare a tutti, anche a se stesso. Il centrale italiano sta ancora lavorando per provare a recuperare il prima possibile dall’infortunio subito contro il Sassuolo. De Winter al suo posto non è la stessa cosa, va detto. Anche se nell’ultima gara ha saputo giocare con più sicurezza. Resta però un difensore lontano da ciò che rappresenta e porta Gabbia a questa squadra.

Mike, clean sheet e speranze ardue

La notizia di oggi, sicuramente positiva è lanciata dal collega Matteo Moretto. Secondo il giornalista nei prossimi giorni è atteso un importante incontro tra il procuratore di Maignan e la dirigenza rossonera. In campo ci sarebbe anche Allegri, che sta spingendo fortemente per convincere Maignan a restare anche per le prossimi stagioni. Ad oggi restiamo concreti e realisti: è difficile, ma uno spiraglio di luce e di, quantomeno dialogo sembrerebbe esserci. I rossoneri proveranno a ricongiungersi con il portiere francese, e nel frattempo si guarda in giro. Abbiamo detto di Hugo Souza, estremo difensore brasiliano del Corinthias. Restano voci, sondaggi e speranze, basse. Intanto Maignan è tornato al clean sheet in campionato contro il Verona, l’ottavo in questa stagione.