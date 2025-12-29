Tedesco chiama Nkunku al Fenerbahce: "Lavoriamo di nuovo insieme". Offerta al Milan: prestito con diritto a 35 milioni

vedi letture

Secondo quanto riportato da Fotomac, testata sportiva turca, il Fenerbahce sarebbe molto interessato a Christopher Nkunku, tanto che Domenico Tedesco, allenatore dei gialloblu di Istanbul ed ex tecnico del francese al Lipsia, ha chiamato il calciatore rossonero per convincerlo a spingere per il trasferimento e a battere la concorrenza dei rivali del Galatasaray: "Lavoriamo di nuovo insieme", gli avrebbe detto, secondo l'indiscrezione dei colleghi turchi.

Il Fenerbahçe vuole acquistare Christopher Nkunku, riporta Fotomac, in prestito con diritto di riscatto: "per evitare obblighi finanziari - si legge - durante il mercato, i gialloblù proporranno al Milan un'offerta: un prestito di sei mesi con obbligo di riscatto a fine stagione per 35 milioni di euro".

L'UOMO COPERTINA DI IERI

L'uomo copertina del Milan dopo la vittoria di ieri contro l'Hellas Verona non può che essere Chrstopher Nkunku, autore di una doppietta: "L'uomo da 37 milioni vuole tenersi il Milan: 'Io sempre positivo'". Dopo mesi deludenti, il francese si è finalmente sbloccato in campionato e dopo la partita ha dichiarato a Sky: "Sono tornato dopo un infortunio, avevo bisogno di tempo per ritrovare forma fisica, ora mi sto allenando bene e mi sento sempre meglio. Sono momenti… È difficile quando non fai una buona preparazione, ma è importante rimanere positivi". Non è un mistero che nelle ultime settimane si sia parlato spesso di un suo possibile addio a gennaio (ci sarebbero squadre turche interessate a lui), ma Nkunku spera che questa doppietta possa dare una svolta importante alla sua stagione. La sua volontà è quella di restare in rossonero a giocarsi le sue carte anche dopo l'arrivo di Fullkrug.