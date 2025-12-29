Sabatini: "Le rose di Inter e Napoli non sono paragonabili con quella del Milan"

Nel corso dell'ultima puntata di Pressing, andata in onda sui canali Mediaset di domenica sera, il giornalista Sandro Sabatini ha ribadito il concetto che la rosa rossonera è al momento un gradino sotto rispetto a quella interista o quella del Napoli, secondo il suo parere.

Il parere di Sandro Sabatini sulle due rose di Milan e Inter messe a confronto: "Del Milan chi giocherebbe nell'Inter? Maignan, Modric e Rabiot. E magari Saelemaekers per Luis Henrique ma non per Dumfries. Pulisic è meglio di Thuram? Se la gioca... Sulla forza della rosa, non è paragonabile quella dell'Inter o del Napoli con quella del Milan".