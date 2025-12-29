Serie A, la classifica aggiornata dopo Roma-Genoa 3-1
Questa la classifica di Serie A al termine della diciassettesima giornata. Milan, con una partita da recuperare, secondo in classifica ad una sola lunghezza dalla vetta.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 36*
Milan 35*
Napoli 34*
Roma 33
Juventus 32
Como 27*
Bologna 26*
Lazio 24
Sassuolo 22
Atalanta 22
Udinese 22
Cremonese 21
Torino 20
Cagliari 18
Parma 17*
Lecce 16*
Genoa 14
Verona 12*
Pisa 11
Fiorentina 9
*una partita in meno
