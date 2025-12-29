Perché Milan-Genoa di giovedì e Fiorentina-Milan alle 15 di domenica: da regolamento si può

Dopo la trasferta di Cagliari, il Milan scenderà il campo giovedì 8 gennaio alle 20:45 a San Siro contro il Genoa e domenica alle 15:00 al "Franchi" di Firenze contro la Fiorentina. Tra i due match passeranno meno di 72 ore, ma è una condizione prevista dal regolamento per la compilazione del calendario di Serie A:

“Tra due partite consecutive disputate dalla medesima Società Sportiva, indipendentemente dalle competizioni ufficiali nazionali o europee, devono intercorrere non meno di due giorni di calendario senza partite. Pertanto, in caso di gara fissata di martedì, la Società Sportiva può disputare la partita precedente non oltre il sabato e quella successiva non prima del venerdì. In caso di gara fissata di giovedì, la Società Sportiva può disputare la partita precedente non oltre il lunedì e quella successiva non prima delle ore 15:00 di domenica.”

La FIFA ha sì avanzato una proposta che prevede una pausa minima di 72 ore tra una partita e l’altra; tuttavia, si tratta ancora di un’ipotesi in fase di discussione. Il regolamento della Lega attualmente in vigore stabilisce invece che tra due gare debbano intercorrere almeno due giorni di calendario, non esplicitamente 72 ore. Quindi, come già successo in altri casi con Bologna e Roma, squadre impegnate in Europa League, non vi è alcuna eccezione al regolamento nel far disputare alla squadra di Allegri Milan-Genoa e Fiorentina-Milan a meno di 72 ore di distanza.