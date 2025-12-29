Chivu risponde a Conte: "Quello che dice non m'interessa"

(ANSA) - BERGAMO, 28 DIC - "Una vittoria importante su un campo non semplice contro un'Atalanta in ripresa e in salute. Abbiamo cercato di fare il nostro gioco contro una squadra che ti viene a prendere a uomo". Cristian Chivu si gode il successo a Bergamo che ha consentito all'Inter di chiudere il 2025 da capolista. "Nel primo tempo ci è stata concessa qualche chance sulla parte destra del nostro attacco, ma è mancata un po' di lucidità negli ultimi venti metri nell'ultimo filtrante - l'analisi del tecnico nerazzurro -. Poi i subentrati sono stati decisivi, soprattutto Pio Esposito con l'assist a Lautaro. I cambi si sono rimboccati le maniche per difendere la vittoria negli ultimi minuti. La fase difensiva, anche quando ci siamo abbassati nel finale, è rimasta molto sul pezzo". Sull'assistman decisivo, Chivu spende elogi: "Ho quattro attaccanti che finora hanno lasciato una bella impronta. Pio è fondamentale, come Bonny. Due ragazzi che si fanno voler bene perché lavorano sodo, anche se si parla sempre di Lautaro e Thuram". Sui limiti della squadra nella partita di chiusura del 2025, l'allenatore romeno è netto: "Dovevamo trovare più palle in verticale e in profondità per Thuram, invece abbiamo trovato più uscite a destra.

Quando l'Atalanta ha subito il nostro gol, ha aumentato i giri e noi non siamo più riusciti a salire". Spazio anche ai bilanci di fine anno: "A livello mentale a volte c'è mancata la continuità nei risultati in un calendario molto impegnativo. Quando si rientra di notte non è facile recuperare le energie. Dobbiamo continuare a osare e lavorare sodo". Infine, un commento sulle parole dell'allenatore del Napoli che dopo la vittoria sulla Cremonese ha detto che "a livello di struttura il Napoli non è pronto a 'comandare': Juve, Inter e Milan sono superiori alle altre". Frasi a cui Marotta aveva già replicato dicendo di non voler entrare in polemica. "Quello che dice Conte non m'interessa, io non voglio fare casino ma trasmettere valori. E' uno sport, uno spettacolo che la gente deve godersi. Noi cerchiamo di essere all'altezza delle aspettative" ha detto Chivu. (ANSA).