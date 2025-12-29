Milan, 9 punti in più (con una partita in meno) di un anno fa dopo 17 giornate di A

Milan, 9 punti in più (con una partita in meno) di un anno fa dopo 17 giornate di A
Oggi alle 20:40
di Enrico Ferrazzi

Dopo le prime 17 giornate di Serie A, il Milan di Max Allegri ha raccolto 35 punti, nove in più rispetto a quelli collezionati un anno fa dalla squadra milanista di Paulo Fonseca (e con una partita in meno). Questi nel dettaglio numeri alla 17^ giornata di campionato:

MILAN 24-25

Partite giocate: 17
Punti: 26
Vittorie: 7
Pareggi: 5
Sconftte: 5
Gol fatti: 26
Gol subiti: 18


MILAN 25-26

Partite giocate: 16
Punti: 35
Vittorie: 10
Pareggi: 5
Sconftte: 1
Gol fatti: 27
Gol subiti: 13