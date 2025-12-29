Inter, Zielinski e la frecciata a Inzaghi: "Aveva i suoi titolarissimi. Chivu coinvolge tutti"

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, si è così espresso a Dazn al termine di Atalanta-Inter mandando una frecciatina a Simone Inzaghi, suo ex allenatore in nerazzurro: "Ho sempre avuto fiducia in me stesso, lo sapevo che potevo far vedere le mie qualità. È stato un anno difficile, a parte gli infortuni. A me è mancata continuità. Avevo davanti grandi campioni, venivano da un grande campionato e poi il mister aveva i suoi titolarissimi. Quest'anno è cambiato un pochino, il mister coinvolge più giocatori, fa credere a tanti altri giocatori che possono fare veramente i titolarissimi e questa è una bella cosa. Abbiamo tanti giocatori di qualità e si vede.

Quando vinci c’è sempre una bella atmosfera. Ci teniamo stretta questa vittoria, perché sapevamo bene che giocare qui non sarebbe stato facile. Un riconoscimento chiaro alle difficoltà di una trasferta storicamente complicata. In squadra abbiamo tantissimi campioni e mi trovo molto bene con i compagni di reparto lunga e impegnativa. Cercheremo di vincere il più possibile. Una squadra come la nostra deve avere grandi obiettivi. Sono partito con dei problemi fisici, poi sono riuscito a migliorare. Voglio dare tanto all'Inter e negli ultimi mesi si sta vedendo la mia miglior versione e voglio dare continuità alle mie prestazioni. Noi pensiamo partita dopo partita e cerchiamo di dare il massimo in ogni gara. Ci sono tantissimi punti in palio e dobbiamo dare il massimo".