Gentile: "Pulisic è il top player del Milan da tre stagioni"
Riccardo Gentile, giornalista e telecronista di Sky Sport 24, ha parlato nello studi di Sky Sport 24 nel post gara di Milan-Hellas Verona. Il collega si è espresso in particolare su Christian Pulisic, ancora una volta decisivo anche nella vittoria per 3-0 contro gli Scaligeri.
Le parole di Riccardo Gentile su Pulisic: "Uno dei giocatori più decisivi del campionato: nessuna sorpresa. La parabola di Pulisic e quella di Nkunku non dico che siano simili ma era chiaro fin dall'inizio che l’americano quando è stato preso dal Milan poteva essere subito un calciatore decisivo e di fatto lo è stato. Anche quando è stato male, nella trasferta di Torino, ha ribaltato lui la partita: è il top player del Milan ormai da tre stagioni".
