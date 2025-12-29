Roma, Gasperini contrario alla durata di un mese del mercato di gennaio

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Sotto l'aspetto del comportamento la Roma è sempre stata al top, non ha niente di meno delle big. Anzi, forse ha qualcosa in più e anche la partita con la Juventus l'ha dimostrato". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, durante la conferenza stampa che anticipa la gara di domani contro il Genoa. Parlando del mercato aperto durante il campionato ha spiegato come "condizioni le partite", aggiungendo che "noi allenatori siamo contrari a farlo durare così tanto". E poi ancora: "Se mi aspetto degli acquisti già i primi di gennaio? Non conosco i tempi, comincerà tra pochi i giorni e poi si vedrà, ma io non ho mai creduto molto nel mercato di gennaio, ci vuole tempo per inserirli e non ne abbiamo, per questo conto molto su quelli che ho".

Gasperini ha poi concluso: "Certo che l'infortunio di Pellegrini è una perdita per noi, è un giocatore che ha fatto bene e sul quale abbiamo contato tanto. Purtroppo questi infortuni accadono adesso che abbiamo nove partite in un mese e sono tutte importanti. In questo momento abbiamo due giocatori in Coppa d'Africa, poi Dovbyk, Hermoso e Bailey fuori. E' un momento dove bisogna stringere i denti per ottenere il massimo da tutti". (ANSA).