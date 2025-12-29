Milan, il clean sheet non arrivava da un mese esatto

Il Milan torna in campo dopo la Supercoppa Italiana e dopo Natale e lo fa benissimo: 3-0 secco all'Hellas Verona a San Siro, con il gol del solito Pulisic e la doppietta di Nkunku che si è finalmente sciolto dopo un inizio molto complicato in stagione. Da segnalare anche il clean sheet di Mike Maignan: i rossoneri non mantenevano la propria rete inviolata da un mese esatto, era il 29 novembre e la squadra di Allegri vinceva 1-0 in casa contro la Lazio. È l'ottavo clean sheet in campionato per il Milan.

Questo il tabellino di Milan-Hellas Verona, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A.

MILAN-HELLAS VERONA 3-0

Marcatori: 45’+1 Pulisic, 48’ e 53’ Nkunku.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 86’ Odogu), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 76’ Athekame), Loftus-Cheek (dal 71’ Fofana), Modrić (dal 71’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic (dal 76’ Ricci). A disp.: Terracciano, Torriani, Estupiñan, Castiello. All.: Allegri.

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (dal 75’ Serdar), Niasse, Al Musrati (dal 85’ Harroui), Bernède, Bradarić (dal 65’ Valentini); Giovane (dal 46’ Sarr); Mosquera (dal 46’ Orban). A disp.: Perilli, Toniolo; Ebosse, Fallou; Gagliardini, Kastanos, Slotsager, Yellu; Ajayi. All.: Zanetti (squalificato, in panchina Bertolini).

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: 43’ Al Musrati

Recupero: 2’ 1T, 3’ 2T.