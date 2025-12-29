Condò pizzica Chivu: "Ha questo modo di fare da saggio della montagna, ma poi..."

vedi letture

Piccante commento del giornalista e noto opionionista tv Paolo Condò nei confronti di Cristian Chivu, tecnico dell'Inter. "Chivu nella conferenza stampa prima di Atalanta-Inter parla di una sua dignità che non è in vendita, di realtà distorta. Ma che vuole dire?". Così Paolo Condò, a Sky Sport Saturday Night.

Parlando alla vigilia della sfida tra i nerazzurri e l'Atalanta, riferendosi a Chivu, Condò ha poi aggiunto e concluso: "Ha questo eloquio da saggio della montagna, che è bellissimo, ma ultimamente è più criptico. Ma chi è che ha messo in dubbio la sua dignità? Quale è la distorsione della realtà di cui parla? Se diciamo che negli scontri diretti finora ha fatto fatica non è una distorsione della realtà".