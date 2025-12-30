Hugo Souza resta la prima scelta del Milan in caso di addio di Maignan

Oggi alle 11:50Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis

Il Milan spera di convincere Mike Maignan a rinnovare il proprio contratto fino al 2030. Qualora dall'incontro in programma nelle prossime settimane dovesse arrivare ancora una volta la fumata nera, il club rossonero accelererebbe di conseguenza il suo pressing su Hugo Souza del Corinthians, la prima scelta per sostituire il francese. 

Riporta Tuttosport che per il brasiliano il Milan ha già formulato una prima offerta esplorativa, rigettata dal Timao e anche dal portiere, che però non ha chiuso alla chance estiva di vestirsi di rossonero.  